Луганский прыгун в воду стал чемпионом Европы. Главная

Луганчанин Олег Колодий завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в Киеве.

В европейском первенстве по прыжкам в воду участвуют более 140 спортсменов из 24 стран. В сборную Украины были отобраны 12 лучших спортсменов, 7 из которых – представители Луганской области.

Олег Колодий называет бронзовую медаль, завоеванную в соревнованиях на трехметровом трамплине, своим пока самым весомым достижением в карьере. «На трехметровом трамплине я всегда еле попадал в финал, а тут медаль на чемпионате Европы! Это на данный момент мое главное достижение в карьере. Я не установил личного рекорда, так как набирал и за 480 баллов, но, учитывая уровень соревнований, я собой доволен. Мне удалось все финальные попытки отпрыгать ровно», – признался спортсмен корреспонденту «XSPORT» по окончании финальных прыжков.

Как сообщалось ранее, луганские прыгуны в воду завоевали медали на домашнем чемпионате Европы.