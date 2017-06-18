В прифронтовых поселках просят поставить хотя бы щиты для защиты от пуль (Фото). Главная

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский посетил прифронтовые поселки Майорск, Жованку, Бахмутку и Пески, где пообщался с жителями. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Губернатор отметил, что проблем, которые принесла в эти поселки война, множество. «В Майорске уже сегодня надо думать над тем, как перезимуют жители поврежденных во время обстрелов многоэтажек. Восстанавливать там центральное отопление нецелесообразно – в домах остается жить меньше половины жителей. Дал поручение разработать проекты индивидуального отопления. Остро стоит проблема вывоза мусора и ремонта канализации. По мусору помогут наши международные партнеры – местные волонтеры привлекли грант и будут закрывать эту проблему в течение лета, затем подключится местная администрация. Канализацию почистим за счет областного бюджета», – сказал Павел Жебривский.

По данным главы области, в Жованке уже год нет электричества. Для нужд 150 местных жителей работают 5 генераторов на бензине, передали еще один – на дизельном топливе. Дорога, по которой добираются до КПВВ «Майорск» местные жители, простреливается снайперами. Люди просят «антиснайперскую программу». Он отметил, что такая наверняка есть, но не в распоряжении военно-гражданских администраций.

Павел Жебривский сообщил, что с понедельника начинают работать бригады Торецкого РЭС – вести линию по местности, которая не простреливается напрямую. «Дал поручение ежедневно перед выходом ремонтников на смену осматривать местность саперам. Новая линия позволит подать электричество и на Бахмутку и Пески. В Бахмутке кроме ремонта внутренних электросетей остро стоит вопрос водоснабжения (на оккупированной территории пгт Зайцево 9 повреждений водовода), колодцы в Бахмутке заиленные; питьевую воду подвозят дважды в неделю представители организации "Человек в беде", но местные жители говорят, что летом ее не хватает», – написал губернатор.

Глава ДонОВГА отметил, что договорились увеличить количество резервуаров для питьевой воды. Для обеспечения технической водой предложено провести обслуживание местной насосной станции и поставить на ней отдельный генератор.

«В прифронтовых поселках люди просят "поставить хотя бы деревянные щиты", чтобы иметь защиту от пуль, которые часто (особенно вечером и ночью) свистят на улицах. Пытался объяснить, что единственный надежный щит от российских пуль, мин и снарядов – перекрытая украинско-российская государственная граница. Это единственный залог того, что обстрелы прекратятся, и на нашей земле воцарится мир», – резюмировал Павел Жебривский.

Фото: Facebook / Павел Жебривский

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