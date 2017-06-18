В прифронтовых поселках просят поставить хотя бы щиты для защиты от пуль (Фото). Главная

В прифронтовых поселках просят поставить хотя бы щиты для защиты от пуль (Фото)

18.06.17 10:54 dnews.dn.ua Новости 42

В прифронтовых поселках просят поставить хотя бы щиты для защиты от пуль (Фото)

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский посетил прифронтовые поселки Майорск, Жованку, Бахмутку и Пески, где пообщался с жителями. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Губернатор отметил, что проблем, которые принесла в эти поселки война, множество. «В Майорске уже сегодня надо думать над тем, как перезимуют жители поврежденных во время обстрелов многоэтажек. Восстанавливать там центральное отопление нецелесообразно – в домах остается жить меньше половины жителей. Дал поручение разработать проекты индивидуального отопления. Остро стоит проблема вывоза мусора и ремонта канализации. По мусору помогут наши международные партнеры местные волонтеры привлекли грант и будут закрывать эту проблему в течение лета, затем подключится местная администрация. Канализацию почистим за счет областного бюджета», – сказал Павел Жебривский.

По данным главы области, в Жованке уже год нет электричества. Для нужд 150 местных жителей работают 5 генераторов на бензине, передали еще один на дизельном топливе. Дорога, по которой добираются до КПВВ «Майорск» местные жители, простреливается снайперами. Люди просят «антиснайперскую программу». Он отметил, что такая наверняка есть, но не в распоряжении военно-гражданских администраций.

Павел Жебривский сообщил, что с понедельника начинают работать бригады Торецкого РЭС вести линию по местности, которая не простреливается напрямую. «Дал поручение ежедневно перед выходом ремонтников на смену осматривать местность саперам. Новая линия позволит подать электричество и на Бахмутку и Пески. В Бахмутке кроме ремонта внутренних электросетей остро стоит вопрос водоснабжения (на оккупированной территории пгт Зайцево 9 повреждений водовода), колодцы в Бахмутке заиленные; питьевую воду подвозят дважды в неделю представители организации "Человек в беде", но местные жители говорят, что летом ее не хватает», – написал губернатор.

Глава ДонОВГА отметил, что договорились увеличить количество резервуаров для питьевой воды. Для обеспечения технической водой предложено провести обслуживание местной насосной станции и поставить на ней отдельный генератор.

«В прифронтовых поселках люди просят "поставить хотя бы деревянные щиты", чтобы иметь защиту от пуль, которые часто (особенно вечером и ночью) свистят на улицах. Пытался объяснить, что единственный надежный щит от российских пуль, мин и снарядов перекрытая украинско-российская государственная граница. Это единственный залог того, что обстрелы прекратятся, и на нашей земле воцарится мир», – резюмировал Павел Жебривский.

Фото: Facebook / Павел Жебривский

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