Ситуация с выдачей загранпаспортов переселенцам. Главная

Государственное предприятие «Документ» приостановило выдачу биометрических заграничных паспортов внутренне перемещенным лицам из Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма, отправляя их в суд для установления личности. Об этом «Слову и Делу» сообщил источник на госпредприятии.
Издание отмечает, что по информации собеседника, жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, паспорт которых выдан на неподконтрольных территориях, отправляют в суд для процедуры установления личности.
В то же время, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова такую информацию не подтверждает и заверяет, что кроме ранее введенной спецпроверки ничего нового введено не было.
Также эту информацию опровергли в документ-сервисе «Готово!» и самом госпредприятии «Документ». Как сообщил пресс-секретарь ГП Владимир Полищук, информация о приостановке выдачи биометрических паспортов переселенцам не соответствует действительности. Для получения паспорта им необходимо иметь при себе дополнительные документы, например: дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа; удостоверение личности на возвращение в Украину; водительское удостоверение; военный билет; пенсионное удостоверение; льготное удостоверение; пропуск на работу; свидетельство о рождении; свидетельство о браке; свидетельство о расторжении брака; дипломы об окончании вуза или другие документы.
Фото из открытых источников
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