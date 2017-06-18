Для переселенцев на Полтавщине отремонтировали общежитие на миллион (Фото). Главная

В Новой Галещине (Козельщинский р-н, Полтавская обл.) в рамках проекта Евросоюза «Полтавская область для ВПЛ» открыли современное социальное общежитие временного проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Капитальный ремонт второго этажа социального общежития временного проживания для ВПЛ Новогалещинского поселкового совета был проведен Полтавской областной государственной администрацией. «За счет грантовой поддержки Проекта Европейского Союза в социальном общежитии проведено: утепление фасада всего здания; сантехнические работы, установка электрической сети и полный отделочный ремонт второго этажа здания. Для обеспечения проживания ВПЛ на втором этаже социального общежития в рамках проекта закуплено: кровати и матрасы, шкафы, одеяла, подушки и постельное белье, кухонные плиты, холодильники и стиральная машина. Общая стоимость закупки – более 292,7 тыс. грн. Первый этаж этого здания был отремонтирован в 2015 году также за счет международной технической помощи в рамках совместного проекта ЕС/ПРООН «Местное развитие ориентированное на громаду», – рассказал заместитель председателя Полтавской ОГА Олег Пругло.

В здании проживают переселенцы, в том числе и люди с инвалидностью и ограниченные в передвижении. «Общее количество мест для проживания в социальном общежитии рассчитано максимально на 110 человек, из них: на первом этаже здания – 40 мест, на втором этаже создано 70 мест для проживания», – отметил голова Козельщинского районного совета Юрий Марченко.

Новогалещинский сельский голова Светлана Самсонова сообщила, что при ремонте возникали трудности с освещением, но проблема была решена.

На сегодня проект на этапе завершения. Его общая стоимость – 1 млн 154 тыс. 209 грн.

Источник: Новини Полтавщини

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