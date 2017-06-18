Вуз-переселенец из Донецка приглашает абитуриентов из зоны АТО (Контакты). Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в Донецком национальном техническом университете (ДонНТУ) с 19 июня по 30 сентября будет работать образовательный центр «Донбасс-Украина». Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».
Лица, проживающие на территории проведения АТО, имеют возможность поступать в ДВНЗ «ДонНТУ» по результатам вступительных экзаменов без сертификатов ВНО или по сертификатам ВНО 2016/2017 годов (по выбору заявителя).
В образовательном центре «Донбасс-Украина» вы можете:
- получить помощь в оформлении документов, необходимых для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации;
- пройти Государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и истории Украины;
- оформить документы для поступления и сдать вступительный экзамен;
- получить квалифицированную консультацию по любым вопросам относительно вступительной кампании 2017 года.
Приемная комиссия: Покровск, пл. Шибанкова, 2, к. 1.109, тел.: (06239) 2 51 99, +38 (066) 185 74 31, +38 (093) 049 69 89.
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