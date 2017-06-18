В «ДНР» подорвался грузовик с мирными жителями, – ОБСЕ. Главная

12 июня неподалеку от поселка Байрак (район Горловки, НКТ*, Донецкая обл.) грузовик, в котором находились мирные жители, подорвался на противотанковой мине. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 17 июня.

Наблюдатели отмечают, что общались с 55-летней женщиной, которая сообщила, что получила травмы, когда грузовик, в котором она ехала, подорвался на мине. По ее словам, инцидент произошел около 19:30 12 июня неподалеку от поселка Байрак. Она также рассказала, что у нее травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы. Женщина добавила, что они часто пользовались этой дорогой.

«В Горловке сотрудник экстренной службы сообщил команде Миссии, что грузовик, в котором ехали мужчина и женщина, подорвался на противотанковой мине. Он добавил, что на месте инцидента были обнаружены 6 противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва», – говорится в отчете.

Также СММ проверила информацию о том, что ночью 14 июня в результате обстрела в подконтрольном украинской власти поселке Сухая Балка (г. Торецк, Донецкая обл.) погиб мужчина. «Команда Миссии посетила морг больницы в г. Константиновка. Согласно записям в журнале регистрации, 52-летний мужчина скончался в результате полученных им множественных серьезных осколочных ранений. Члены патруля СММ поехали к дому №8 на ул. Молодежной в Сухой Балке, возле которого, как сообщалось, погиб этот мужчина. Находясь на некотором расстоянии, они зафиксировали повреждения крыши и окон этого дома», – уточнили наблюдатели.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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