Сводка из зоны АТО за 17 июня: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки, 17 июня, незаконные вооруженные формирования 66 раз использовали оружие против украинских воинов. Почти треть этих нарушений состоялась с применением противником тяжелого артиллерийского вооружения. В результате боевых действий прошедшие сутки пятеро бойцов сил АТО получили ранения. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил руководитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович.

Приморское (мариупольское) направление. 28 раз в течение вчерашнего дня противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО на этом участке линии соприкосновения. Под вражеский огонь из 120-мм минометов вчера попали украинские позиции в районе Гранитного, Чермалык и Широкино.

«Также по защитникам Широкино оккупанты били из танка. Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону у Новоселовка Вторая, ориентировочно с временно оккупированной Григоривки захватчики выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц. С менее мощных огневых средств, гранатометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Павлополь, Славного, Гнутово, Тарамчук, Талаковка, Водяного, Марьинки, Красногоровки и тому подобное», – сказал Миронович.

Вчера, около 18:00, противник в очередной раз обстрелял жилой сектор поселка Бердянское, недалеко Мариуполя. В результате обстрела были разрушены крыша и потолок одного из домов по улице Морской. Одна из мин привела к возгоранию здания. Также значительные повреждения получили еще несколько сооружений, расположенных неподалеку эпицентра взрыва боеприпаса. К счастью, обошлось без жертв среди местного населения.

Донецкое направление. «В течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь по защитникам Авдеевки из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения. Также под достаточно плотным минометным огнем вчера оказались наши укрепления неподалеку Новгородского», – продолжил Миронович.

Кроме того, нарушение противником условий прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецкого, Зайцево, Каменки, Новоселовки, Новолуганского. Там использовался весь спектр имеющегося у них неартиллерийского вооружения – противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и БТР, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на этом направлении начислено 17 вооруженных провокаций.

Луганское направление. Здесь зафиксирован 21 факт использования противником оружия против украинских воинов. «Ситуация осложнилась уже во второй половине дня и вечером, когда наши позиции в районе Крымского и Катериновки неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеский минометный огонь вчера попали наши укрепления вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара. С менее мощной пехотного оружия, местами с вооружения БМП, пророссийские бандформирования вчера несколько раз били по украинским защитникам, которые держат оборону возле Станицы Луганской, Новоалександровки и Донца», – резюмировал представитель штаба АТО.

В «ДНР» заявляют, что вечером 17 июня «был открыт огонь по Ясиноватой во время проведения торжественного мероприятия ко Дню медицинского работника ДНР на главной площади города, в результате обстрелов повреждено здание Ясиноватской общеобразовательной школы-интерната». Из-за обстрелов торжественное мероприятие было прекращено. Никто из мирных жителей не пострадал.

В «ЛНР» уверяют, что «киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР». Обстрелам подверглись районы Первомайска, Славяносербска, поселка городского типа Калиново, сел Молодежное, Раевка, Сокольники, Веселенькое, Обозное. «Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия», – цитируют интернет-ресурсы НКТ* представителя «народной милиции ЛНР».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Фото из открытых источников