Ситуация в пунктах пропуска утром 18 июня. Новости

Сегодня утром, 18 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера, 17 июня, через КПВВ последовало почти 38,2 тысячи человек и 5500 транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 8315 человек и 1040 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9837 человек и 1915 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 7445 человек и 1576 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4138 человек и 1015 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8530 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ на линии разграничения находилась такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 20/110;
- КПВВ «Марьинка» – 50/50;
- КПВВ «Новотроицкое» – 80/60;
- КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Светлана: «8:15. На "ДНР" в сторону Курахово очередь на мосту. На 0 машин 60 – машин 60»;
- Максим: «10:00. На Каргиле очередь в Украину заканчивается на мосту»;
- Игорь: «10:13. Марьинский блок пост: очередь на Донецк – 30 машин»;
- Светлана: «В сторону Украины стали на "ДНР" в 5:35. Прошли в 8:00. 0 прошли в 10:00».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Олег: «По состоянию на 5:15 машин на Еленовке в Мариуполь почти до поворота. Судя по количеству встречки на пути до въезда в Донецк машин в течении получаса будет минимум до церкви»;
- Марина: «8:00. На Еленовке из Донецка – очередь от б/п и 50 метров до поворота»;
- Сергей: «9:00. Пешая – сели в Донецке на 5:50 автобус. Сейчас уже пересекли все посты»;
По иным КПВВ («Майорск», «Гнутово», «Станица Луганская») информация от очевидцев пока не поступала.
Фото:УНИАН
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