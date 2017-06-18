Ситуация в пунктах пропуска утром 18 июня. Новости

Сегодня утром, 18 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера, 17 июня, через КПВВ последовало почти 38,2 тысячи человек и 5500 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8315 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9837 человек и 1915 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7445 человек и 1576 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4138 человек и 1015 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8530 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ на линии разграничения находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/110;

КПВВ «Марьинка» – 50/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 80/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Светлана: «8:15. На "ДНР" в сторону Курахово очередь на мосту. На 0 машин 60 – машин 60»;

Максим: «10:00. На Каргиле очередь в Украину заканчивается на мосту»;

Игорь: «10:13. Марьинский блок пост: очередь на Донецк – 30 машин»;

Светлана: «В сторону Украины стали на "ДНР" в 5:35. Прошли в 8:00. 0 прошли в 10:00».

КПВВ «Новотроицкое»:

Олег: «По состоянию на 5:15 машин на Еленовке в Мариуполь почти до поворота. Судя по количеству встречки на пути до въезда в Донецк машин в течении получаса будет минимум до церкви»;

Марина: «8:00. На Еленовке из Донецка – очередь от б/п и 50 метров до поворота»;

Сергей: «9:00. Пешая – сели в Донецке на 5:50 автобус. Сейчас уже пересекли все посты»;

По иным КПВВ («Майорск», «Гнутово», «Станица Луганская») информация от очевидцев пока не поступала.

Фото:УНИАН