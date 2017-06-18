Приют для животных в Бахмуте: Когда построят и решит ли это проблему. Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) в рамках программы гуманного регулирования численности бродячих и бездомных животных планировалось выделить почти 1 млн грн на отлов, стерилизацию и вакцинацию около 500 собак, а также построить приют совместно с Областным фондом охраны окружающей среды. Однако реализация этой программы идет достаточно медленно.
«Всего в прошлом году было выловлено 109 животных на сумму около 120 тыс. грн, из которых была проведена стерилизация и вакцинация 54 животных на сумму 15 тыс. грн. Эти деньги были выделены из местного бюджета», – рассказала главный специалист Управления развития городского хозяйства и капитального строительства Бахмутского городского совета Ольга Хлипа.
На 2017 год из местного бюджета выделено лишь 15 тыс. грн на стерилизацию и вакцинацию бродячих животных. Строительство приюта для бродячих и бездомных животных пока остается под вопросом. «Место для приюта определено в районе "Ступок" напротив городских очистных сооружений. Необходимое расстояние от частного сектора в данном случае выдержано. Предполагается, что приют будет рассчитан на 200 животных», – отметил заместитель Бахмутского городского головы по вопросам ЖКХ Федор Федоров.
Однако строительство до сих пор не начиналось из-за изменений в Земельном кодексе, которые необходимо вносить и в строительной документации. Сегодня остается нерешенным вопрос, кому будет принадлежать приют. Если построить его как коммунальное предприятие, то и содержать его следует за средства местного бюджета, а если передать землю под строительство общественной организации – то нужно проводить земельные торги. «Приют на 200 животных может не спасти город от проблемы бродячих собак. Ведь в основном жители частного сектора не несут ответственности за потомство своих домашних любимцев. Если увеличить финансирование отлова и стерилизации животных, возможно, и приют бы не понадобился. При условии, конечно, что сами граждане будут сознательно относиться к этой теме», – считает Ольга Хлипа.
Напомним, в Мариуполе и Бахмуте просят признать бездомных котов частью экосистемы городов.
Источник: ТК «ДоТеБе»
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