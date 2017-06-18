На Донетчине каждое третье свидетельство о рождении выдается в роддомах . Главная

Краматорск (Донецкая обл.) – лидер по оформлению свидетельств о рождении в родильных домах. Об этом говорится в итогах деятельности Главного территориального управления юстиции в Донецкой области.
С 2016 года в Украине реализуется пилотный проект по выдаче свидетельства о рождении в учреждениях, где принимаются роды. В течение пяти месяцев 2017 года на Донетчине такой услугой воспользовались уже 1543 человека. Фактически, почти каждое третье свидетельство о рождении родители получают, не выходя из медицинского учреждения.
В юстиции рассказали, что наибольшее количество документов о рождении было выдано в родильном отделении городской больницы №1 в Краматорске – за пять месяцев 2017 года – 259.
Как сообщалось ранее, В Донецкой области можно получить первый документ ребенка, не покидая родительное отделение во всех 17-ти медицинских учреждениях, где принимают роды.
Фото из открытых источников
Источник: ТК «ДоТеБе»
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