Как уберечься от ботулизма в Мариуполе. Главная

В 2016 году в Мариуполе (Донецкая обл.) был зафиксирован случай летального исхода от ботулизма. Это опасное инфекционное заболевание, в результате которого поражается нервная система человека.

С наступлением жаркого лета употреблять консервированные грибы, сушеную рыбу и мясо стало опаснее. Первые признаки заражения – головная боль и тошнота. «В случаях по Украине, в основном, были случаи заражения ботулизмом от рыбы. Даже в супермаркетах, это город Киев, на продовольственных рынках бывают случаи, это Запорожская область. И также большое бедствие несет стихийная торговля», – рассказал и.о. начальника управления Госпотребслужбы Мариуполя Эдуард Квашук.

Специалисты рекомендуют употреблять жареную, отварную рыбу, главное, чтобы она была выпотрошена. А вот от сбора грибов пока стоит воздержаться. Мариупольцы о болезни знают и уверены, что могут себя уберечь от заражения. «Я не покупаю сушеную рыбу. Консервированные вещи – иногда, да», – говорит Юрий. «В магазинах, супермаркетах покупаем, проверенное, все сертифицированное должно быть. А вообще в жаркую пору лета лучше избежать и воздержаться от употребления в пищу рыбы», – добавляет Ирина.

В Мариуполе ежедневно ведется мониторинг рыночной торговли. «К нам поступают продукты исключительно с документацией, которая подтверждает качество», – рассказывают в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка в Центральном районе. «Мы ее проверяем, анализируем, делаем контрольный анализ. Берем, например, мясную консерву, открываем, смотрим на целостность, однородность, посторонние примеси, запахи, делаем осмотр и на основании этого даем заключение», – отмечает ветеринарный врач Владимир Фаюдулин.

Главное правило, на котором акцентируют специалисты – обращать внимание на внешний вид того, что вы покупаете.

Источник: ТРКК «Сигма»

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