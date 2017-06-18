У футбольного клуба «Мариуполь» новый логотип (Фото). Новости

У футбольного клуба «Мариуполь» (до переименования ФК «Ильичевец») новый официальный логотип. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Голосование, посвященное выбору новой эмблемы для ФК, проходило на сайте клуба.

Сообщается, что в опросе участвовало около 4 тыс. посетителей сайта. Более 65% респондентов отдали свои голоса за третий из предложенных вариантов.

Отмечается, что в выбранном логотипе сочетаются все необходимые элементы города Мариуполя, региона и приазовской футбольной команды. «Во-первых, это цвета – синий и оранжевый. Мариуполь – это столица Приазовья и город, где оранжевый цвет ласкового южного солнца встречается с насыщенно синим цветом теплых глубин Азовского моря. К тому же сине-оранжевые цвета давно признаны клубными цветами фанатами нашей команды. Во-вторых, неформальным символом мариупольской команды считается приазовская Чайка, которая изображена в верхней части эмблемы. Официальный символ Мариуполя (стилизованный якорь) изображен во второй части лого. Наконец, органично в канву нового лого вписан и год основания городской футбольной команды (1960)», – говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ФК «Мариуполь»

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