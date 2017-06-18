В России опять заговорили о захвате Харьковской и Запорожской областей. Новости

Президент российского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко (на фото) в очередной раз заявил о необходимости расширения границ «ДНР» и «ЛНР» и переносе столицы новообразования в Харьков. Об этом он написал в своей колонке для российского ресурса «Актуальные комментарии».

По его мнению, лежащей на поверхности приоритетной задачей России является «закрытие своих границ от соприкосновения с радикальными бандами», а также создание антимигрантского буфера, который будет способен остановить миллионы нелегалов, «бегущих в Россию от украинской разрухи и произвола». «Обе задачи было бы неплохо решить к началу 2018 года», – пишет Ищенко.

«Антимигрантский буфер» он предлагает создать за счет расширения территорий «ДНР/ЛНР» до границ Донецкой и Луганской областей. «А также создания еще одной (Харьковской), максимум двух (и Запорожская) народных республик. В дальнейшем республики было бы целесообразно слить в конфедерацию Восточной Украины (или Новороссию) с центром в Харькове (первая столица Украины)», – продолжил Ищенко.

Он уверен, что подобная конфедерация не только будет «прикрытием границы», но и усилит переговорный процесс о будущем непризнанных территорий Донбасса.

«В то же время, данная конфедерация может быть расширена за счет присоединения новых бывших украинских территорий, а в случае возникновения необходимости ничто не мешает оперативно интегрировать ее (или любую ее конфедеративную часть) в Россию», – резюмирует Ищенко.

Фото из открытых источников