ОБСЕ фиксирует запрещенное оружие по обе стороны линии разграничения. Главная

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донецкой области зафиксировала очередные нарушения отвода вооружения, предусмотренного Минскими соглашениями. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 17 июня.

Так, 15 июня беспилотник Миссии зафиксировал 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм), которые двигались по дороге на юго-запад в 2 км к северу от подконтрольного украинской власти села Яблоновка (Константиновский р-н, Донецкая обл.) в нарушение соответствующих линий отвода.

Миссия зафиксировала 13 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) вблизи подконтрольного «ДНР» села Новоалександровка (75 км к юго-востоку от Донецка), что также является нарушением линий отвода.

Также за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения 15 июня беспилотник СММ обнаружил 8 гаубиц (предположительно Д-20, 152 мм) неподалеку от подконтрольного украинской власти села Новооленовка (вероятно, Константиновский р-н).

«Миссия зафиксировала вооружение, но не смогла верифицировать его как отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении от 16 октября 2015 года. В подконтрольных правительству районах наблюдатели отметили, что одно такое место хранения по-прежнему не используется», – резюмируется в отчете.

Фото из открытых источников

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