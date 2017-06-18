В Бахмуте судили мэра. Главная

Решением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции было направлено в суд два протокола об административных правонарушениях относительно Бахмутского городского головы Алексея Ревы (на фото), которые были объединены в одно производство. В Артемовском горрайонном суде было вынесено окончательное решение по данному делу.

Национальное агентство установило, что мэр Бахмута (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В частности, на заседаниях сессий Артемовского городского совета №78 и №80 при рассмотрении вопросов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, утверждение проектов землеустройства и предоставления земельных участков в аренду в том числе предприятию своей жены, он нарушил правила урегулирования конфликта интересов в деятельности городских голов, а именно самостоятельно публично не объявил о конфликте интересов.

Протоколы в отношении Алексея Ревы о совершенных им административных нарушениях по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях) были направлены в суд.

Так, во время судебных заседаний было отмечено, что до начала двух сессий Бахмутский городской голова для недопущения возникновения потенциального конфликта интересов своевременно сообщил коллегиальному органу путем обращения с соответствующим заявлением о том, что он отстраняется от участия в рассмотрении, обсуждении, принятии решения и голосовании по данным вопросам и будет голосовать как «Воздержался». Но Алексей Рева не сообщил публично депутатам и присутствующим о том, что предприятие, которое рассматривалось на заседании сессии вместе с другими, принадлежит его жене.

Положения статьи 59-1 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», с. 172-7 ч. 1 КУоАП требуют от субъекта ст. 3 п. 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», которым является городской голова Бахмута, конкретных действий, а именно того, что когда он принимает участие в рассмотрении и принятии решений на соответствующей сессии горсовета, то во время ее заседания он обязан самостоятельно и публично объявить о конфликте интересов, к которому бесспорно относится родство с собственником субъекта предпринимательской деятельности, относительно которого сессия принимает решение. А «Воздержался» также является видом голосования, как виды «За» и «Против», что свидетельствует о том, что лицо участвует в принятии решения и таким голосованием как «Воздержался» без сообщения депутатам на сессии горсовета о конфликте интересов не добавляет последним информации, лишает их права задать необходимые вопросы или получить необходимые данные для объективного рассмотрения вопроса по сути.

Обсуждая вопросы о назначении наказания, суд принял во внимание как смягчительные ряд обстоятельств:

стаж работы Алексея Ревы на должности городского головы Бахмута с 1990 года;

его вклад в развитие инфраструктуры города;

неоднократное награждение высокими государственными орденами и медалями;

городской голова, хотя и не в рамках закона, все же донес до депутатов сессии свою позицию о вопросе касаемо предприятия супруги;

депутаты этих двух сессий имели данные о собственнике этого предприятия;

многие из них являются депутатами не первый созыв;

указанные события происходили в небольшом городе, где личность городского головы и его жены достаточно известны всем жителям и депутатам;

отсутствие давления со стороны Алексея Ревы на депутатов сессии и давность совершенного правонарушения;

отсутствие на протяжении всего времени любых негативных последствий по принятым решениям.

Стоит отметить, что во время всех судебных заседаний в зале присутствовали радикально настроенные общественники, которые не только своим поведением иногда мешали проведению заседаний, но и самостоятельно составили отрицательную характеристику городскому голове, которую передали прокурору, и она позже была приобщена к делу. Но судья, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, не принял во внимание негативную характеристику от имени общественной организации, так как изложенные в ней факты не проверены и не подтверждены соответственно требованиям закона органом, который составил протокол.

Итак, суд постановил, руководствуясь ст. 22 ч. 1, ст. 172-7 ч. 1, придерживаясь требований ст. 283, 284, 285 Кодекса Украины об административных правонарушениях, Алексея Реву признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 172-7 ч. 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По правилам ст. 22, 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях освободить Алексея Реву от административной ответственности по малозначительности совершенного, объявив ему устное замечание, закрыть производство по делу. Также суд постановил не применять относительно Бахмутского городского головы требований ст. 65 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (О привлечении к дисциплинарной ответственности), так как такие требования не предназначены законом относительно занимаемой им должности.

Фото из открытых источников

Источник: Сайт города Бахмута

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