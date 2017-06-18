Во сколько Бахмуту обойдется «украинизация». Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) за месяц должны заменить почти 600 аншлагов (таблички на здании с указанием названия улицы и номера дома, – прим.) многоэтажек и частных домов, вывески более 900 объектов торговли, 11 промышленных предприятий и 148 дорожных указателей.

По информации КП «Управляющая компания жилищно-коммунальных услуг», стоимость одного аншлага составляет примерно 350 грн. Замена русскоязычных вывесок на объектах коммунальной собственности будет стоить городскому бюджету примерно 200 тыс. грн. Частные предприниматели, жители домов ОСМД и частного сектора должны выполнить замену за свой счет.

«Мы украинцы и живем в Украине. Каждая нация гордится своим государством, каждая нация делает все для того, чтобы эту нацию прославлять. Мы должны осознать себя как украинскую нацию, как украинский народ. Это основная и стратегическая задача каждого из нас», – отметила секретарь Бахмутской городского совета Светлана Кищенко.

На замену русскоязычных вывесок, табличек и названий городские власти выделили один месяц.

Источник: ТК «ДоТеБе»

Фото из открытых источников

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