На Донетчине вода уже есть во всех ранее обезвоженных районах. Главная

Возобновлена подача воды во все населенные пункты пяти районов Донецкой области, которые остались без водоснабжения в результате обстрела 10 июня. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

При этом отмечается, что без централизованного водоснабжения остается поселок городского типа Александровка.

«Проводится заполнение системы и резервных резервуаров водой. До конца суток 18 июня планируется восстановить водоснабжение», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что 17 июня осуществлялся подвоз воды населению в пгт Александровка, подвезено технической воды около 31,6 тонн.

Напомним, 10 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неконтролируемой территории произошло повреждение двух высоковольтных линий электропередач и трансформаторной подстанции, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5-ти районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

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