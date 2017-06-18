Киев должен Мариуполю 300 млн грн за субсидии. Новости

По информации Министерства финансов Украины, на 1 июня 2017 года сумма задолженности перед коммунальщиками по субвенциям за предоставление льгот и жилищных субсидий населению составляет около 33 млрд грн. Из-за финансовых проблем предприятий ЖКХ, возникшие вследствие недофинансирования, местные советы вынуждены постоянно их дотировать. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«На сегодняшний день городской бюджет Мариуполя недополучил более 300 млн грн государственных средств, предназначенных на эти статьи расходов. Поэтому решить эту проблему могут только изменения в госбюджет и выделение дополнительного финансирования», – сказал секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма.

Для Мариуполя важно принятие законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет на 2017 год, над которым сейчас работает Минфин. Предполагается, что в целом по стране будет дополнительно выделено 15 млрд грн на погашение задолженности за предоставленные льготы и субсидии.

Но эти средства поступят в местные бюджеты исключительно при условии проведения органами местного самоуправления перерасчетов избыточно начисленных субсидий.

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