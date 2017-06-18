Донецкая фильтровальная станция снова в зоне обстрелов. Главная

Сегодня, 18 июня, в Донецкой области ночью в зоне обстрелов оказалась Донецкая фильтровальная станция (ДФС) и насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

Как отмечается в сообщении, на ДФС было зафиксировано 6 попаданий снарядов на территории, поврежден утеплитель хлоропровода (сам хлоропровод цел), а также снаряд попал в скос резервуара чистой воды. Зафиксировано 4 попадания около котельной.

На насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода – множественные попадания по всей территории, но оборудование не повреждено.

На данный момент оба объекта продолжают работать.

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