Квартиры в Донецке: Срез рынка аренды. Новости

С лета 2014 по лето 2015 годов цена за съемное жилье в центре Донецка была условной. Зачастую снять скромную «двушку» можно было лишь за оплату коммунальных услуг. Сейчас же, ситуация на рынке недвижимости кардинально изменилась.

Спрос и предложения

На сегодняшний день, в каждом районе города можно арендовать квартиру, соответствующую минимальным требованиям. Есть предложения квартир, как с мебелью, так и без, с хорошим и обычным ремонтом. Квартиры с современной отделкой и полным набором необходимой техники можно найти практически в любом районе города. Снять достойный вариант будет затруднительно только в обстреливаемых окраинах Петровского и Кировского районах.

«Люди едут в Донецк из разных уголков "ДНР" в поисках работы и лучшей жизни. Сначала приезжает один, потом перевозит сюда всю семью. Квартиры ищут как обычные гражданские, так и военные. Приходится подбирать жилье и для 1-2 человек, и для семей с детьми, а бывает и с животными», – рассказывает директор одного из агентства недвижимости Донецка Сергей Тахтаров.

Наиболее популярны одно- и двухкомнатные квартиры в Ворошиловском, Калининском, Пролетарском и Буденновском районах. Наименьшим спросом пользуются Петровский, Кировский и часть Киевского района.

«Спрос на бюджетные варианты достаточно высок. Требования к таким квартирам растут, и, по большому счету, растет и цена. В то же время спрос на элитные варианты упал», – прокомментировал ситуацию Тахтаров.

В свою очередь «инвестиционный аналитик», работающий в Донецке, Владимир Вершинин не считает, что спрос на элитные квартиры уменьшился.

«Абсолютно уверен, что дело не в спросе, а в предложении. Собственники премиальных апартаментов не спешат сдавать квартиры – они ждут роста цен. Спрос на приличное жилье есть. Не забывайте, что все-таки речь идет о Донецке, а этот город никогда не был бедным», – полагает эксперт.

«Попробуйте снять квартиру в диапазоне 10 тыс. – 20 тыс. рублей (4700 – 9300 грн) в месяц! Вы столкнетесь с такой безвкусицей в оформлении интерьера и подборе мебели, что у вас пропадет всякое желание платить такие суммы. Таким образом, это не спрос маленький на приличные квартиры, это предложение не выдерживает малейшей критики. Агентства пользуются отсутствием качественных предложений и раздувают цены. Конечно, агентства будут говорить, что падает спрос – цены-то завышены в 2 раза», – сказал Вершинин.

Что по чем?

На стоимость аренды квартир влияет множество факторов. Прежде всего, местоположение. Чем дальше от линии соприкосновения, тем большим спросом пользуется жилье. Наиболее дорогие квартиры в центре Донецка, в Калининском и Пролетарском районах.

«Стоимость аренды квартир в центральных и прицентральных районах колеблется не значительно. Бюджетные варианты выросли в цене. Стоимость аренды элитной недвижимости не изменилась», – сказал Тахтаров.

В Ворошиловском районе Донецка средняя арендная ставка квартиры без посредников составляет:

1-комнатная – 6 000 руб. /мес. (2 780 грн по курсу «центрального банка ДНР»);

2-комнатная – 8 300 руб. /мес. (3 845 грн);

3-комнатная – 9 700 руб. /мес. (4 490 грн);

элитное жилье – от 25 000 руб. /мес. (11 575 грн).

По словам Тахтарова, в базе данных их агентства недвижимости есть 1-комнатные квартиры в Ворошиловском районе с арендной ставкой от 3 500 руб. /мес. (1 620 грн). Квартиры такой же стоимостью можно найти в районе дома быта «Кальмиус» и на ул. 25-летия РККА.

1-комнатная в Калининском районе по ул. Павших Коммунаров и в районе Покровского рынка можно арендовать уже за 3 000 руб. /мес. (1 390 грн).

Для сравнения, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в «непопулярном» Кировском районе стартует от 2 500 руб. /мес. (1 160 грн), в Киевском – от 2 400 руб. /мес. (1 100 грн).

Традиционный скачок цен ожидается в конце лета – из-за притоков студентов и «временных» рабочих вырастет спрос. Найти квартиру будет сложнее, и цены поползут вверх.

Тарифы риелторов и посредников

Как отмечает Тахтаров, спрос на недвижимость только растет, несмотря на вялотекущие боевые действия вблизи Донецка. Так, на территории города сейчас работают около 10 крупных агентств недвижимости, до 20 мелких и более 2 тыс. риэлторов-одиночек. Как правило, это люди, которые работают не официально и не имеют офиса.

По словам директора агентства недвижимости, стоимость аренды квартир и комиссия за предоставленные услуги у «частников» значительно выше, чем у агентств, а при появлении каких-либо разногласий с хозяином квартиры, они ничем не помогут.

«Так, комиссия таких риэлторов-одиночек за найденную квартиру, составит 100% от ежемесячной арендной платы единоразово. В то время как, например, наше агентство за свои услуги берет 50-70%», – рассказывает Тахтаров.

Учитывая нестабильную ситуацию в Донецке он рекомендует заключать договор аренды квартир с фиксированной ставкой не более чем на 3-6 месяцев. В таком случае, арендные отношения с собственником можно будет пересматривать.

По материалам интернет-ресурсов неподконтрольной украинской власти территорий

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