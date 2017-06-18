Ситуация в пунктах пропуска днем 18 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Михаил: «10:00. Основную очередь видно с Никитовского рынка (Горловка), льгота – за вторым поворотом (я не считал но очень много), а пеших лично не видел но сказали что в восемь рядов»;

Кристина: «Не знаю как сегодня будет пропускаемость, но вчера приехав на б/п в 04:50, родители проехали пост ДНР в 17 с копейками, пропускали 2 машины в час. Так что как то так»;

Ирина: «12:00. На ДНР в сторону Артемовска (Бахмута) машин 120 по основной очереди, льгота – около 60, пеших очень много, первые люди отстояли 4 часа, только будут сдавать паспорта».

КПВВ «Марьинка»:

Максим: «10:00. На Каргиле очередь в Украину заканчивается на мосту»;

«Администратор»: «12:00. В сторону Курахово на 0 – 200 машин, очередь возле взорванного буса. На таможне машин 40. На Каргиле в Донецк – 70 машин»;

Константин: «12:00. В сторону Донецка на нулевом – 40 машин, мои только встали! Немного продвинулись!»;

Максим: «12:00. Автоочередь на нулевом в сторону Курахово заканчивается на взорванном автобусе»;

Василий: «12:20. Из Курахово в сторону Донецка – 30 машин от броневика»;

Денис: «12:50. Из Донецка Каргил – очередь от моста, в Донецк – 70 авто. На укр.0 – за второй поваленной опорой на знаке 202»;

Лена, сообщение от 14:00: «Ехала в Донецк сегодня, в 8:40 приехала на блок пост, 9:45 прошла паспортный (пешая очередь), людей около 200, пропускали быстро»;

Олег: «14:30. От поездки в Украину сегодня лучше воздержаться. На ДНРовском – очередь до моста, на украинском нулевом –машин 150. Минут 40 на одном месте стоим»;

Администратор: «14:50. Из Донецка на Каргиле – от моста очередь. На 0 из Донецка – от взорванного буса».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «12:00. Еленовка в сторону Мариуполя – за церковью, в Донецк – машин 10, Новотроицк – машины на посту»;

Екатерина: «12:00. На Мариуполь – очередь до остановки»;

Наталья: «14:00. Мои в льготной минут 40 стояли».

КПВВ «Гнутово»:

Ляля: «14:40. На днр – сразу на проверку, на укр – возле автобусов на бугру».

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Катя интересуется: «Можно ли через блокпосты провозить новые электроинструменты (бензопилу, болгарку, перфоратор)?». Пользователи ей отвечают:

Олег: «На счет этого не знаю, но мясорубку новую в упаковке провозили»;

Ольга: «Если не в коммерческих целях а для личных нужд – можно! Помните что цена не должна превышать 10 тыс. грн, а также обязательно должен быть фискальный чек (его, кстати, могут и не посмотреть)!»;

Виталий: «Желательно, чтоб документы были»;

Алексей: «Пару дней назад вез болгарку макиту 230, даже доки не спросили»;

Николай: «Был свидетелем, как прицепились к человеку за бензопилу, типа двигатель внутреннего сгорания – нельзя. Но вроде пропустили. Сам без проблем провозил болгарку и сварочный».

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