Из луганской «Зари» уходят игроки. Главная

Из футбольного клуба «Заря» (Луганск) уходит семь игроков. Об этом сообщил главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб, передает «Террикон».
Он рассказал о трансферной кампании луганского клуба. «Потери те же, что и были. Это четыре арендованных игрока – Петряк, Соболь, Гречишкин и Кулач. Точно уйдет Чайковский. Пока не могу сказать по Липартии – он должен быть 19-го, а там уже буду знать точно. Денниса мы продали – это семь человек. Те ребята, которые придут – могу сказать, что все они молоды. Надеюсь на то, что мы найдем общий язык, что у них не пропал интерес и желание к футболу. По Каленчуку даже не было разговоров, если честно», – сказал Юрий Вернидуб.
Фото из открытых источников
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