На Луганщине задержали сирийцев из России. Главная

Пограничники отдела «Троицкое» Луганского погранотряда обнаружили женщину с ребенком. Их остановили за 10 метров от границы с Россией, неподалеку поселка Богачка (Троицкий р-н, Луганская обл.). Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Этих людей доставили в отдел пограничной службы с целью составления документов. Во время проведения фильтрационных мероприятий с задержанной, она предоставила документы – два загранпаспорта граждан Сирии и две миграционные карточки. В ходе проверки документов у данных граждан обнаружены отметки штампов ПС ФСБ Российской Федерации на прилет самолетом в аэропорт "Внуково" (РФ)», – говорится в сообщении.

В отношении задержанной составлен протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение границы.