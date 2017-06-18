В Славянске показали йогов (Фото). Главная

Сегодня, 18 июня, в Славянске (Донецкая обл.) в сквере «Мечта» прошли занятия к Международному дню йоги, который ежегодно празднуется 21 июня.

Первый Международный день йоги прошел в июне 2015 года при поддержке Министерства АЙЮСГ (Аюрведы, Йоги, Натуропатии, Юнани, Сиддха и Гомеопатии) и правительства Индии. Этот праздник демонстрирует йогу как способ поддержания хорошей физической формы, координации тела, ума и эмоций.

Славянск присоединился к украинским городам, в которых сегодня пройдут показательные занятия йогой. В сквер «Мечта» пришли новички, которые хотят постигнуть азы йоги, и те, кто занимается ей уже не первый год.

Тренеры общественной организации «Искусство жизни» перед занятием провели небольшой информационный экскурс о йоге и ее азах, настраивая новичков расслабиться. После небольшой лекции начинающие и опытные йоги сделали курс упражнений «108 кругов приветствия солнцу». Все выполняли упражнения в комфортном для каждого темпе, который не утомит и не собьет дыхание.

Источник: КраматорскPost