Где отметят окончание школы лучшие выпускники «ДНР». Главная

Шесть лучших выпускников «ДНР» отправятся на всероссийский бал выпускников – фестиваль «Алые паруса», который пройдет в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Об этом сообщает пресс-служба «министерства образования и науки ДНР».

В РФ поедут выпускники из Горловки, Макеевки, Новоазовска, Снежного.

Всероссийский бал выпускников – фестиваль «Алые паруса», проводится ежегодно в пору белых ночей. Отмечается, что в программе праздника – концерты на Дворцовой площади и на Стрелке Васильевского острова, а также музыкальное свето-пиротехническое шоу в акватории Невы, кульминация которого – появление старинной бригантины под алыми парусами.

Также с 21 по 24 июня выпускники «ДНР» посетят культурные достопримечательности Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, музейный комплекс «Вселенная воды» и побывают на спектаклях в Санкт-Петербургском государственном театре «Буфф».

Как сообщалось ранее, в школах «ДНР» выпускные вечера для 11-классников пройдут 23 июня.