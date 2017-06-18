Что будет с рынками в «ДНР». Главная

В «ДНР» в «республиканскую» собственность перешло 80 рынков. Об этом сообщил «депутат народного совета ДНР» Сергей Завдовеев, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Также в «ДНР» создана новая «комиссия» по контролю за передачей рынков в госсобственность и деятельностью предприятий с внешним управлением.

С апреля 2015 года передачу рынков на территории «ДНР» осуществляла «временная парламентская комиссия по вопросам передачи рынков в государственную собственность». В связи с образованием нового органа, деятельность этой комиссии была прекращена.

Отмечается, что до конца июня в «ДНР» «национализируют» еще 40 рынков.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 25 января 2017 года были «национализированы» 59 из 140 рынков на территории «ДНР».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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