Мариуполь: Для нас переселенцы – это новые мариупольцы. Новости

Мариуполь не будет отворачиваться от проблем внутренне перемещенных лиц. В этом заверил секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма (на фото).

«Когда нам говорили, что Мариуполь не сможет принять такое количество переселенцев, мы посмотрели на это под другим углом. Для нас – это новые мариупольцы, жители города и мы не делаем разделения на своих и чужих. Мы никого не оставим один на один со своими проблемами, городские власти сделают все возможное, чтобы вы чувствовали себя уютно в своем новом доме», – цитирует Махсму пресс-служба Мариупольского городского совета.

Читайте также: