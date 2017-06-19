Мариуполь: Для нас переселенцы – это новые мариупольцы. Новости

Мариуполь не будет отворачиваться от проблем внутренне перемещенных лиц. В этом заверил секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма (на фото).
«Когда нам говорили, что Мариуполь не сможет принять такое количество переселенцев, мы посмотрели на это под другим углом. Для нас – это новые мариупольцы, жители города и мы не делаем разделения на своих и чужих. Мы никого не оставим один на один со своими проблемами, городские власти сделают все возможное, чтобы вы чувствовали себя уютно в своем новом доме», – цитирует Махсму пресс-служба Мариупольского городского совета.
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