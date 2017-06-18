По «ЛНР» и «ДНР» ездят авто с номерами Грузии и Абхазии, – ОБСЕ. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ посетили три приграничных с Россией района, которые не контролируются украинским правительством. Были зафиксированы автомобили с автономерами Грузии, а также частично признанной республики Абхазия. О результатах мониторинга говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 17 июня.

Так, в пункте пропуска возле поселка Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) за 30-минутный период наблюдения команда СММ видела, что 1 пешеход вошел в Украину, а 2 пешехода вышли.

В пункте пропуска вблизи села Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение около 40 минут наблюдатели зафиксировали в очереди на выезд из «ДНР»:

45 автомобилей (15 с украинскими номерными знаками, 17 – с российскими, 4 – с грузинскими и 9 с табличками «ДНР»);

4 грузовика и 2 автоцистерны (все с украинскими номерными знаками).

На въезд в «ДНР» ожидали:

14 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками, 4 – с российскими и 3 с табличками «ДНР»);

1 автобус по маршруту «Москва – Макеевка» (с украинскими номерными знаками);

1 грузовик (с российскими номерными знаками).

В течение приблизительно часа в пункте пропуска возле города Червонопартизанск (Луганская обл., после переименования – Вознесеновка) члены патруля Миссии фиксировали выезд и «ЛНР»:

20 автомобилей (9 с украинскими номерными знаками, 10 – с российскими и 1 – с грузинскими),

1 автобус по маршруту «Свердловск – Гуково» (с российскими номерными знаками),

1 тентованный грузовик с украинскими номерными знаками.

По наблюдениям СММ, за этот период времени в «ЛНР» въехали:

25 автомобилей (13 с украинскими номерными знаками, 11 – с российскими и 1 с табличками «Абхазия»);

4 грузовых фургона (с украинскими номерными знаками).

Как сообщалось ранее, наиболее дешевый вариант приобретения автомобиля в «ДНР» является – «пригон» из Грузии.

Читайте также: