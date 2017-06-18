Как блогер из Горловки на море в Седово ездил. Главная

Блогер из неподконтрольной Горловки Егор Воронов провел 10 дней на единственном морском курорте «ДНР» – поселке Седово на Азовском море. О поездке он рассказал на своей странице в Facebook.

Добирался туда своим ходом, поскольку в первую неделю июня так и не нашел прямых автобусов, которые шли бы из Горловки в Седово. В самом морском курорте видел объявления, что есть рейсы из Донецка (06:30 с АВ «Южный»), а также Макеевки, Харцызска и даже Снежного. Но Горловки так и не нашел.

Путь на автомобиле занял 2,5 часа (ехали осторожно), хотя могли и быстрее. Горловка – Ясиноватая – Макеевка – южная объездная Донецка – Старобешево – Раздольное – Тельманово – Новоазовск – Седово.

Ну, что сказать о дороге? Есть три просто кошмарных участка. Во-первых, участок пути на въезде в Ясиноватую – танкам тут, думаю, было бы комфортно, но не автомобилям. Во-вторых, южная часть донецкой объездной (пациент скорее жив, чем мертв, но в ритуальную службу сходить стоит). И несколько участков дороги в Старобешевском и Тельмановском районе.

Бывало, складывалось чувство, что на дороге проводили разминирования. В то же самое время стоит отметить, что от Донецка до Седово идет ремонт дороги. Перекладываются целые участки. Очень порадовал восстановленный мост между поселками Раздольное и Васильевка. В прошлом году тут была полуутопленная грунтовая дорога. Да и в Тельмановском районе идет широкомасштабная двухслойная реконструкция трассы.

В общем, главное, что нужно знать о дороге в Седово – блокпост возле этого самого поселка. В прошлом году его здесь не было. Теперь – проверка документов и бетонные плиты. В будничный день этот КПП можно пройти за полчаса, а вот в выходные... здесь выстраивается многочасовая очередь при въезде. В книгу записывают паспортные данные, номер и IMEI телефона. Все по-серьезному, но (если уж положить руку на сердце) при въезде в Горловку блокпост как-то выглядит посолидней и профессиональней. Да и местные говорят, что кроме этой основной дороги со стелой в Седово есть еще несколько въездов и выездов.

Само Седово с прошлого года почти не изменилось. Почти. Что я имею в виду? Прежде всего, появилось много военных. В прошлом году, увидеть двух-трех человек в «зеленке» было большой удачей. Теперь тут у них базы отдыха. Ведут себя тихо. За более чем неделю лично не увидел ни одного нетрезвого или «шумного» военного. Отдыхают отдельно от гражданских, хотя в магазины ходят одни и те же. Сразу скажу – алкоголь продавать людям в форме и тут запрещено.

Также появилось много «полиции». Раньше на весь поселок был чуть ли не один участковый – теперь много патрулей «ДПС». В остальном, городок все такой же.

Сколько стоит отдохнуть? Ну, вот близкому мне педагогу в местном пансионате «Гелиос» предлагали путевку на 10 дней с трехразовым питанием за 7 000 руб. (3 240 грн по курсу «центрального банка ДНР», – прим.). Потом, по профсоюзной линии, сбросили скидкой 2 000 руб. (926 грн).

Я же отдыхал в частном... пансионате. Ну, на самом деле дворик с многими комнатами. Большая кухня, душ с горячей водой, санузел с унитазами. В номере – кровать (постельное белье, одеяло), холодильник и вентилятор. Есть Wi-Fi. Все это за 200 руб. (95 грн) в день с человека/кровати. В июле эта цена уже будет 300 руб. (140 грн). Хозяйка очень радушный человек, у которой во дворе много роз и всегда порядок на территории. За отдельную плату можно заказывать тут же завтраки/обеды/ужины. Хозяин занят установкой детских качелей, ремонтом и натуральным хозяйством.

Думаю, вам будет любопытно узнать о ценах. Начну с хлеба. В среднем, 16-18 руб. (8 грн) за батон, но есть и социальные буханки за 11.

Молочная продукция тут на 80% – производителей «ДНР», как и колбасные изделия. Пастеризованное молоко «Добрыня» по 0,5 литра – 27-32 руб. (14 грн). Окорочка – 169 руб. / кг (78 грн), молодая картошка – 40-60 руб. (27 грн).

Что еще? Много местных фруктов. Килограмм клубники – 100-180 руб. (46-83 грн), черешни – 70-100 руб. (32-46 грн).

Насчет алкоголя, то здесь он дороже на 10-20%, чем в Горловке. Яйца идут по 46-50 руб. (23 грн) за десяток.

На выходные цены растут. Существенно.

До сих пор в поселке действует музей Седова. Выходной – вторник, в остальные дни работает с 08:30 до 11:30 и с 13:30 до 14:30. Цена билета для взрослых – 50 руб. (23 грн), с детей – 25 (12 грн). Экскурсия (минимум 8 человек) – 100 руб. (46 грн) с группы.

Насчет остального – рестораны, парки аттракционов, автоматы виртуальной реальности, тиры и торговые ряды со сладкой ватой/чебуреками/тату хной/пиццами. Поскольку все это меня мало интересовало, то я вряд ли расскажу вам много об этих развлечениях.

Есть объявления и о работе – от продавцов и посудомойщиков до ремонтников. Говорят, что человек, который стоит на шашлыках, в день получает в среднем 350 руб. (162 грн).

А вот «набережную» – это открытый участок моря за музеем Седова, я бы сделал местом экскурсий для индустриального туризма. Кроме действующего рыболовного предприятия, там стоят просто потрясающие старые корабли. Еще тут строят новый автовокзал.

Пляжи. Ну вот тут мы приходим к самому печальному. Со времен того, когда я здесь был лет десять назад еще юношей, ничего не изменилось. Турбазы угольных предприятий пришли в состояние упадка, а волнорезы медленно стали разрушаться. Песчаные пляжи стараются поддерживать в чистоте, но... Это насчет пляжей санаториев. В Седово курсируют автобусы «Коса – Обрыв» (кстати, с маршрутов в Донецке – 107, 111), которые отвезут вас к более диким местам. Цена проезда – 10 руб. в один конец.

Стоит остановиться на пансионате «Спасатель», который сейчас находится в ведомстве «МЧС». Год тут идет ремонт – облагораживается территория, построена детская площадка, новый забор и высажены клумбы. Работа идет поистине впечатляющая для Седово. В прошлом это был пансионат «Горизонт», находившийся в ведомстве ГП «Артемуголь». Еще видел, что работники «МЧС» чистят прибрежную зону. Ходят в резиновых костюмах и вытаскивают на берег огромные камни, которые отвалились от волнорезов.

Пару слов о связи. Ни МТС, ни Life тут не берут. Разве что по русскому роумингу. Работает исключительно «Феникс». Еще в городе есть объявления о поездках в Мариуполь – оформление пенсии, покупки на рынке, переоформление документов.

Что насчет военных действий? Знаете, слышал. Отчетливо, даже вибрацию. Видимо, какие-то отголоски боевых действий в стороне Мариуполя. Стоит отметить, что Седово не коснулась война. В 2015 году тут не упало ни одного снаряда. Говорят, что Новоазовск тоже почти не пострадал (было пару «прилетов»).

Есть тут и школа, которая находится недалеко от церкви. Меня поразила утренняя зарядка, которую тут педагоги устроили для летнего лагеря отдыха школьников. Она проходила под аккордеон.

Видел и нищих, которые просили подаяние, но... выглядели они не так убедительно, как в Горловке. В Седово всегда найдется работа – вплоть до сбора шелковицы в посадке.

Еще любопытная особенность поселка – сено в ямах. Нецентральные дороги по трагичности могут поспорить с дорогами в Горловке. Их ремонт, скорее всего не предвидится, поэтому местные засыпают ямы вырванной травой, которая превращается в сено, и песком.

Чувства же от проведенного времени у моря здесь описывать не стану. Это скорее дело поэтического слова. В Седово может многое не нравится, особенно тем, кто приезжает сюда на внедорожниках и ходит по кафе в вечерних платьях. Для их пафоса тут абсолютно нет места. Да, это провинциальный поселок. Но важно то, что у него появилась перспектива, ведь он вне конкуренции в «ДНР».

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