ВАЗ, Kia, Lexus: на чем ездят в «ДНР». Новости

На улицах неподконтрольного Донецка больше всего автомобилей российского и советского производства, а также «корейцев». Таковы данные наблюдения, проведенного одним из интернет-ресурсов НКТ*в июне 2017 года. Ресурс утверждает, что на крупных автодорожных участках в разных районах Донецка была проанализирована 1 тыс. автомобилей.

Срез показал, что более 80% автомобилей представляют автопром всего лишь пяти стран:

России,

Южной Кореи,

Украины,

Японии,

Германии.

Наибольшая доля легковых автомобилей на дорогах Донецка советского и российского производства (ВАЗ, Москвич, ГАЗ).

На втором месте – авто, произведенные в Южной Корее (Chevrolet, Hyundai, Kia).

Третье место занимают транспортные средства украинского производства (ЗАЗ, Daewoo Lanos, Daewoo Sens).

Чуть меньше автомобилей японского (Mitsubishi, Nissan, Toyota, Mazda, Lexus, Honda, Suzuki, Infiniti) и немецкого производства (Opel, Wolksvagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW).

Доля ТС французского, итальянского и британского производства на дорогах Донецка незначительна, поэтому в анализе наблюдений эти автомобили не учитывались. Также в учет не брались китайские авто. Данные страны-производители учитывались как «другие».

Аналогичный срез в декабре 2016 года показал значительные расхождения с результатами наблюдения в этом году.

Так, количественный показатель автомобилей советского и российского производства снизился, и составил 18,5% от общего числа ТС на дорогах города. В 2016 этот показатель был на уровне 22,5%.

Отток автомобилей советского производства на городских дорогах – естественный процесс. Обусловлен он тем, что по статистике население центральных городов богаче, чем в провинции. Со временем, более дешевые авто передвигаются в регионы «ДНР», а на их место приходят автомобили зарубежного производства.

Также снизилась доля авто, произведенных в Украине. В прошлом году этот коэффициент составил 17,6%, в этом году – 16%. Ранее финансовые институты Украины стимулировали покупку отечественных автомобилей, сейчас в «ДНР» подобное финансирование отсутствует. К тому же очевидны проблемы с выездом на подконтрольную территорию для приобретения автомобиля и завозом их в «ДНР».

Незначительно сократилось и количество автомобилей южнокорейского производства. В прошлом году этот показатель составил 17,9%. В мае-2017 коэффициент снизился до 17,2%.

В то же время количество машин немецкого производства на дорогах города увеличилось до 15,5% по сравнению с прошлым годом (12,4%).

Также повысилась доля японских автомобилей, и составила 16,3%, в то время как в 2016 составляла 14,9%.

Отметим, что сама форма наблюдения не является основой для экспертного мнения, т.к. не учитывает ряда факторов: место регистрации автомобиля, год, способ и стоимость приобретения, и пр.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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