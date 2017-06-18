Переселенка показала: каким Славянск был, и каким стал (Фото). Главная

Сегодня, 18 июня, в Киеве прошла выставка «Відродження мого краю» фотографа-переселенки Марии Клечановской. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Общественной организации «Активная гражданская позиция» Наталья Омельченко.

Мария Клечановская – юрист, фотограф-аматор, переселенка, родилась и жила в Макеевке, выехала в связи с войной в 2014 году в Киев.

«В 2014 году Мария, как профессиональный юрист и фотограф, не забывала снимать на камеру разрушения и другие последствия военного конфликта. Теперь ею сделаны снимки этих же и других мест: показать миру, как возрождается родной край и как еще сильно видны раны войны, как исстрадались и люди, и земля», – отметила соорганизатор Наталья Омельченко.

На фото представлен Славянский район Донецкой области. «Авторское решение: фото 2014-го – черно-белые, картины обновления – в цвете. Рядом – та и другая фотографии, а расстояние между ними – 3 года. Или, точнее сказать, война. А еще точнее – судьбы многих людей», – продолжает Наталья.

«Посетители делятся впечатлениями, пересказывают друг другу еще и еще раз. Взрослые и дети, лично пережившие ужасы войны, говорят о весне-осени 2014-го, остальные из первых уст открывают для себя правду», – описывает атмосферу на выставке Наталья Омельченко.

«И пусть это только Славянский район, идея выставки и сами работы Марии Клечановской вселяют уверенность, что когда-то настанет мир, Донбасс возродится и все буде Україно!», – резюмирует соорганизатор выставки.