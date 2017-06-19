Перекличка в 18:00: Как получают загранпаспорта в Мариуполе (Фото). Главная

В Мариуполе (Донецкая обл.) большие очереди на получение биометрического загранпаспорта. Об этом говорится в сюжете «Общественного ТВ Донбасса».

В 6 часов вечера проходит перекличка возле центрального районного отделения миграционной службы. Это бывший паспортный стол. Те, кто собирается на перекличку, – в очереди за документом. «Если бы было все централизовано и оформлено, как делали в ЦНАПе. А сейчас недостаточно точек. Люди записываются в очереди. Сегодня было 160», – говорит мариупольчанка.

С начала года здесь оформили почти 2 тыс. обычных и более 1 тыс. 300 биометрических загранпаспортов. Действует система живой очереди. В день на подачу документов принимают около 40 человек. Но это общая цифра. Здесь также выдают гражданские паспорта и вклеивают фото.

У Анатолия Яковлевича загранпаспорт есть Он пришел оформлять биометрию. «Я побывал в 25 странах мира в свое время. Работал в Азовском морском пароходстве. Уже 15 лет на пенсии, поэтому хочется еще побывать, попутешествовать», – говорит пенсионер. Он считает, что ситуацию с очередями можно исправить, было бы желание чиновников. «Записывались или выдавали бы талончики, например. И не было бы этого всего», – высказал мнение Анатолий.

Чиновники в отделении говорят, что не могут оформлять быстрее по объективным причинам. «Количество сотрудников, даже если увеличить, ситуацию не улучшит. Потому что идет прием документов на одной рабочей станции, которая оснащена фотоаппаратом, считывающим устройством для считывания отпечатков пальцев и электронной подписи», – разъясняет главный специалист центрального районного отделения ГМСУ Татьяна Лавриненко.

Система электронной очереди с талончиками действует в бывшем АВИРе, теперь это тоже отделение миграционной службы. Ближайшие даты на подачу документов здесь – октябрь 2017 года. Сотрудники говорят, что с начала 2017 года выдали уже 7 тыс. паспортов. По словам начальника отдела централизованного оформления документов в Мариуполе Виктории Сечкиной, после получения Украиной безвиза, количество желающих значительно возросло.

В этом отделении говорят, до 30% людей, которые приходят сюда за биометрическими загранами – это люди с неподконтрольных украинской власти территорий.

Всего в Донецкой области 46 рабочих станций. Возросло количество обращений в Краматорске и Славянске.

Безвизовый режим действует только для туристических поездок и для поездок к родственникам или друзьям. Но многие планируют искать в Европе не отдых, а работу.

Оформить биометрию за 20 рабочих дней в обычном порядке стоит 557 грн. В срочном порядке за 7 рабочих дней – 810 грн.

Старый загранпаспорт можно оставить вторым действующим, сдавать его не обязательно. Но по нему можно ездить только в безвизовые страны, которые не входят в шенгенский договор.

Люди в очереди отмечают, что это волокита и биометрический паспорт получить сложнее, чем ранее – визу. В органах миграционной службы говорят, что работают в усиленном и напряженном режиме. И не хватает именно техники. Сможет ли государство решить эту проблему и будет ли – покажет время.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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