Кому в «ДНР» разрешили не платить за услуги ЖКХ. Новости

В «ДНР» утвержден временный порядок приостановления начисления платы за услуги ЖКХ в жилых домах или квартирах, поврежденных в результате боевых действий. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«При разработке проекта постановления мы так же учитывали сложившуюся социально-политическую обстановку и многочисленные обращения граждан с просьбами временно освободить их от уплаты фактически не получаемых ими коммунальных услуг», – пояснил «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.

Он также заверил, что в целом уровень оплаты коммунальных услуг населением и предприятиями в «ДНР» за период с января по май составил 80,8%. При этом уровень оплаты именно населением составляет 82%.

Напомним, что в «ДНР» стоимость коммунальных услуг сохраняется на уровне 2014 года, при этом не действуют льготы, в частности, субсидии.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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