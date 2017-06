ОБСЕ посчитала, сколько раз обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Новости

С начала текущего года Донецкая фильтровальная станция (ДФС) была обстреляна не менее девяти раз, в целом ее работа прекращалась на 45 дней. Об этом говорится в twitter-сообщении Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Есть только один способ исправить ситуацию – остановить боевые действия», – констатируют наблюдатели СММ.

Также в Миссии отметили, что только в мае помогли в ремонте 11 объектов инфраструктуры на Донбассе. «Сколько нужно еще провести восстановлений, прежде чем стороны успокоят и отведут вооружение?», – риторический спрашивают в СММ.

