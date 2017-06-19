«Рабы Донбасса» окончательно рассорили основателей «Агаты Кристи». Новости

Завершился судебный процесс между братьями Самойловыми – основателями российской рок-группы «Агата Кристи». Суд встал на сторону Вадима (на фото слева) – он сохранил право беспрепятственно исполнять песни распавшегося коллектива на своих сольных концертах. При этом автором хитов «Агаты» является Глеб (на фото справа), передает «Газета.RU».

В 2009 году Самойловы объявили о прекращении существования «Агаты Кристи» и отправились в масштабный прощальный тур. Как признавались Самойловы, они стали разными людьми, с разными жизненными ценностями и музыкальными предпочтениями. Им становилось все сложнее находить компромиссы и в достаточной степени реализовываться в рамках «Агаты Кристи».

Помимо творческих разногласий с течением времени между Самойловыми разрасталась еще одна пропасть — братья все сильнее расходились в политических взглядах. Тогда как Вадим известен дружбой с Владиславом Сурковым (куратор «Л/ДНР» от Кремля) и статусом доверенного лица Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, Глеб открыто придерживается радикальных оппозиционных настроений.

Как отмечал давний знакомый Самойловых журналист Алексей Остудин, снявший документальный фильм о прощальном туре «Агаты Кристи», главным катализатором конфликта между музыкантами стала ситуация с Украиной.

Весной 2015 года, вскоре после «ностальгических» концертов, Вадим Самойлов отправился на Донбасс, куда, по его собственному признанию, мечтал попасть «с тех первых моментов, когда увидел, что за ужас там происходит».

Тогда Самойлов-старший посетил Донецк и Луганск, а также организовал несколько рок-фестивалей. Музыкантов, которые отказались ехать с концертами в непризнанные «республики», он назвал непатриотичными: «Если поддерживаешь, значит, ты поднимаешь задницу и едешь».

«Глеб – нонконформист-радикал, я, скорее, конструктивист и какой-то оптимист. Считаю, что жизнь – это искусство компромиссов. Это один из самых распространенных мифов, что я фанат Путина, Кремля и Суркова и смотрю на них влюбленными глазами того самого дрессированного пуделя. На самом деле все, что я делаю, происходит из-за того, что я задумываюсь о том, чтобы нам всем и нашей стране жилось лучше», – признавался Вадим в одном из интервью.

После того как в ряде СМИ концерты Вадима в Сирии и на Донбассе преподносились как «выступления "Агаты Кристи"», Глеб в очередной раз выступил с резкими заявлениями. «Я не хочу иметь к этой политике никакого отношения. А в городах идет реклама "Вадим и Глеб Самойловы, "Агата Кристи"». Я считаю, что и с нашей стороны, и со стороны Киева идет грязная, замешанная на крови геополитика. Мне противны и та, и другая сторона», – негодовал музыкант.

«Меня очень не устраивает ситуация, когда песни, которые я написал, звучат на прокремлевских мероприятиях. Меня это задевает и обижает. Я не для рабов писал эти песни. Не для рабов власти», — подчеркнул Глеб в одном из прошлогодних интервью.

После этого Вадим пообещал, что если брат еще раз назовет жителей Донбасса «рабами», то он приложит все усилия к тому, чтобы группу The Matrixx признали экстремистской, а песню «Делайте бомбы» Глеб «больше не пел».

Самойлов-младший воспринял угрозу достаточно серьезно и обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить в отношении его брата уголовное дело о нарушении авторских прав по 146-й статье УК РФ, которая предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Также Глеб, который является автором большинства композиций «Агаты», обратился в Савеловский суд с исковым заявлением в отношении Вадима год назад – в июне 2016-го. В сентябре было вынесено решение, согласно которому в удовлетворении требований музыканту было отказано, а право на 172 песни группы было закреплено за обоими братьями.

В марте Глеб подал апелляционную жалобу в Московский городской суд, который оставил предыдущее решение в силе.

Объясняя свое решение продолжить выяснение отношений в суде, Самойлов-младший заявил, что его старший брат не обладает «моральным правом» исполнять композиции, к которым он «не имеет отношения».