В Донецке таки «Семерочка» захватила «Амстор». Главная

17 июня в Донецке на месте бывшего супермаркета «Амстор» (пересечение пр. Ильича и ул. М. Ульяновой) открылся очередной магазин сети «Семерочка». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Отмечается, что это уже 20-й супермаркет «Семерочки».

Торговая площадь супермаркета составляет 1000 кв. м, ассортимент представлен от бюджетного сегмента до премиального. Администрация «Семерочки» акцентировала, что именно в этом магазине будет продаваться также свежая рыба и мясо (как отмечалось ранее, эта продукция именно в супермаркетах была ранее представлена лишь в «Амсторе» и «Обжоре).

Первый свой магазин в Донецке «Семерочки» открыла в феврале 2015 года.

Напомним, в «ДНР» работает несколько сетевых супермаркетов. Лидерами в ритейле являются новые «Первый республиканский супермаркет», «Авоська», «Семерочка» и оставшиеся с мирного времени – «Обжора» и «Амстор». При этом на «Амстор» оказывается давление, и сеть постепенно закрывает свои точки.

«Семерочка» же – это аналог российской сети «Пятерочка».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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