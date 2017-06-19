Путин считает, что у США могут быть данные о крушении Boeing на Донетчине. Главная

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что США никогда не обнародуют какие-либо данные, которые будут противоречить основной версии Белого дома о том, что пассажирский самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года сбили представители незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом пишет российское издание «Газета.ru».
«Мы понимаем их позицию по Украине. Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информация противоречит этому, то тогда США никогда ее не раскроют», – заявил Путин.
По мнению Путина, разведывательные службы США могут обладать информацией о крушении Boeing, так как они пристально наблюдали за ситуацией на Украине.
«Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», – сказал Путин.
Президент РФ также заявил, что Boeing был сбит потому, что украинские власти начали на Донбассе антитеррористическую операцию.
«Катастрофы Boeing никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия. Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе», – заявил Путин.
Напомним, согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский Боинг–777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.
В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.
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