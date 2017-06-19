В этом году на Донетчине планируют открыть 21 опорную школу. Главная

В этом году в Донецкой области планируется открыть 21 опорную школу. О том, в чем суть опорных школ, рассказали в Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Школы в области не заполнены на 100%. Есть школы и в сельских районах, и в городах, где учится чуть больше сотни детей. Именно поэтому речь идет об оптимизации этих школ, которые, если так можно выразиться, затратные – большие средства уходят на коммунальные услуги, у учителей нет полной нагрузки. Собственно, это касается не только Донецкой области, но и всей Украины. По словам директора Департамента образования и науки Донецкой областной военно-гражданской администрации Надежды Оксенчук, сейчас в стране идет административно-территориальная реформа, создаются громады. И если в этой громаде есть несколько десятков таких школ, как упоминалось выше, то они не смогут их финансово содержать.

«Поэтому мы просчитали наперед и обратились к доброй практике образовательных округов. Прежде всего, эта практика касается громады в сельской местности, где не так много детей, но много школ, и их нужно оптимизировать. То есть, существует школа, которая будет 1-3 ступени – это будет опорная школа. Она будет иметь филиалы. Таким образом, если одна признана, например, школой 3-й ступени (9-11 классы), то другие школы будут 1-й ступени (1-4 классы) или 2-й ступени (5-9 классы)», – объясняет чиновница.

На Донетчине все опорные школы будут 1-3 ступени. Опорная школа будет иметь около 3-х филиалов. Опорные школы будут находиться во всех районах Донецкой области. В каждой из них должно обучаться не менее 360 детей.

Реформы в образовании надо с чего-то начинать, считают в областном департаменте образования.

«И опорные школы станут нашим первым шагом в этом направлении. Из областного бюджета в среднем выделяется около 20 млн грн на каждую опорную школу: термомодернизация, улучшение материально-технической базы, внутренний ремонт и тому подобное. Ведь у нас школы просто не выдерживают никакой критики: начиная от школьного двора и заканчивая туалетом. Таким образом, будет сделана и оптимизация сети школ, и будет улучшено качество предоставляемых ими услуг», – отмечает Оксенчук.

«Также в опорных школах будут обучены инновационным методам учителя. Для этого будут созданы все условия: мы закупим цифровые лаборатории для кабинетов физики, химии, биологии, лингафонные кабинеты для изучения иностранного языка, интерактивные доски и тому подобное. Отдельно будут проведены курсы переподготовки учителей, чтобы они смогли пройти через эту новую философию в образовании», – добавляет она.

По материалам: Укринформ

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