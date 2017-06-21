Украинцев за год стало меньше на 190 тыс. человек. Главная

Численность населения Украины за год сократилось более чем на 190 тыс. человек. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на .Государственную службу статистики Украины.

На 1 мая 2017 года численность наличного населения Украины (без учета территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и неподконтрольной части Донбасса), составила 42 млн 501 тыс. человек. Тогда как на 1 апреля 2017 года эта цифра составляла 42 млн 522 тыс. 767 человек. Это говорит о сокращении числа украинцев почти на 21 тыс. человек за один месяц.

Учитывая данные Госстатистики Украины, согласно которым численность наличного населения на 1 мая 2016 года составила 42 млн 692 тыс. человек, становится понятно, что количество украинцев за год сократилось на 190,6 тыс. человек. А это 0,05% населения.

Как отмечается в сообщении, естественное сокращение населения Украины в январе-апреле 2017 года составило 85 тыс. 387 человек. За этот же период времени в Украине родились 116 тыс. 907 детей.

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