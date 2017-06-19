Политолог: «Хорватский сценарий» в Украине – это военная операция против Донбасса. Главная

За рассказами о «хорватском сценарии» в Украине стоят очередные попытки украсть миллионы и миллиарды, отмечает политолог Павел Рудяков. При этом за подобные безответственные заявления нужно наказывать, уверен он. Об этом сообщают «РИА Новости Украина».
Премьер Владимир Гройсман призвал использовать опыт Хорватии в разработке законопроекта о реинтеграции Донбасса. По словам главы правительства, после установления контроля над границей с Российской Федерацией, украинское правительство «должно восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине».
«В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе», – заявил Гройсман.
Глава Кабмина подчеркнул, что создана «совместная группа, туда входят представители правительства Хорватии и представители правительства Украины, мы будем нарабатывать совместно и перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране».
«То, что называют "хорватским сценарием" у нас – это вещи абстрактные», – рассказал политический эксперт, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. По его словам, суть «хорватского сценария» в силовом восстановлении контроля над частью территории страны, которая временно находится вне контроля правительства. Политолог напомнил, что «хорватский сценарий» восстановления контроля Загреба над сербскими территориями Хорватии предполагал целый ряд подготовительных факторов.
«Во-первых, тщательно, до мелочей спланированная, с помощью американских отставных генералов, пентагоновских, военная операция. Во-вторых, это отсечение, опять же, с помощью американского фактора влияния, Белграда от участия в судьбе так называемых "хорватских сербов". Третье – это полномасштабная военная операция с применением танков и самолетов. Там самолеты были, у хорватов была авиация, которой у нас нет», – заявил Рудяков.
Эксперт отметил, что это была операция, которую провели против фактически мирного населения, у которого были отряды самообороны, вооруженные стрелковым оружием и легкой техникой.
«"Хорватский сценарий" в нашем понимании – это полномасштабная военная операция против Донбасса под командованием главнокомандующего Гройсмана. Гройсман себе слабо представляет, что это на самом деле является "хорватским сценарием". Когда хорваты били своих сербов и изгоняли сербов из республики Сербской краины, американцы помогли ее отсечь и обеспечить неучастие армии не только сербской, но и армии боснийских сербов, которая бы с легкостью отбила бы ту атаку, которую проводила хорватская армия. Она воевала тогда фактически против невооруженных людей», – считает Рудяков.
Также он отметил, что у нас представить, что Путин скажет: «Я закрываю границу и не помогаю Донбассу» – в случае полномасштабной военной операции Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов – такая возможность есть только теоретическая, это сложно себе представить.
Политолог уверен, что любые рассказы о «хорватском сценарии» для Украины – это пропаганда, чтобы украсть очередные миллионы, миллиарды денег.
«Все это слова, за которые, к сожалению, никто не отвечает. А нужно было бы наказывать тех, кто их произносит», – резюмировал эксперт.
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