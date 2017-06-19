В «ДНР» разъезжает «почта на колесах». Главная

В «ДНР» работает передвижное отделение «республиканского» предприятия «Почта Донбасса», передает российская «Комсомольская правда».

Передвижное отделение почтовой связи (ПОПС) – это передвижная почта, полноценное отделение связи в миниатюре, которое обслуживает жителей населенных пунктов, где нет стационарных отделений почтовой связи, а потребность в услугах есть.

Например, ПОПС №19 (Макеевка) с 7:30 до 14:30 трижды в неделю, без перерыва, в любое время года и в любую погоду выезжает в отдаленные поселки города – осуществляет доставку корреспонденции, периодики, товаров народного потребления, принимает платежи.

Отмечается, что газеты, журналы, мыло, шампунь, стиральный порошок – самые востребованные товары среди жителей поселка.

На сегодня в «ДНР» работают четыре передвижных отделения почтовой связи на базе специальных автомобилей-офисов повышенной проходимости.

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