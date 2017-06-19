Сказать, что это ад – ничего не сказать. Долгая дорога в Седово. Главная

Новые правила пропускной системы в действии: чтобы попасть на единственный морской курорт «ДНР», нужно пройти целую процедуру. Об этом сообщает российское издание «Комсомольская правда».

На «КПП» запишут ваши паспортные данные и IMEI мобильного телефона. Введены новые правила якобы из соображений безопасности. Как и стоило ожидать, это породило большие очереди, ведь, даже с учетом прохладного июня, желающих отдохнуть в Седово немало.

Многодетная мама Юлия недавно поехала туда. Вся ее детвора детсадовского возраста, а младшая и вовсе ходит в ясли. Багаж у такой семьи – внушительный. Но Юля – водитель со стажем, а потому решила добираться в Седово на своей машине.

«Сказать, что это ад – ничего не сказать. На "пропускной пункт" мы добрались к 12:00 и увидели длинную очередь машин», – возмущается женщина.

На вопрос Юлии, пропустят ли с детьми без очереди, ответили, что никаких льгот не предусмотрено. Исключения предусмотрены только для тех, у кого есть пропуск. В основном это предприниматели или местные, кто часто ездит. Также отдельно пропускают автобусы.

На полуденной жаре в огромной очереди многодетная мама простояла со своими малышами 3,5 часа. Потом она прошла долгую процедуру: записали ее паспортные данные, сведения о детях, попросили техпаспорт на машину, свидетельство о браке (Юля – вдова), а еще долго фотографировали зачем-то детвору.

«Из своей истории я делаю выводы, что выезжать в Седово нужно очень рано, а еще лучше ехать туда на автобусе – их пропускали быстрее. В дорогу нужно запастись водой, едой и бутылкой со льдом», – отмечает женщина.

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