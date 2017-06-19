Вывезти в Польшу сына в чемодане пыталась переселенка из Донецка. Главная

Польские пограничники в поезде «Киев-Перемышль» обнаружили в чемодане одной из женщин ее восьмилетнего сына. Об этом сообщает «ТСН».

Поляки говорят, что у мальчика поднялась температура и ему вызвали «скорую». Женщину с сыном высадили из поезда и передали украинским пограничникам, а потом забрали в ближайший отдел полиции. Там выяснилось, что задержанная Марина Шишкина – из Донецка. С началом АТО она с сыном переехала в Днепр.

Женщина уверяет, что 10 лет назад против нее сфабриковали производства о мошенничестве, конфисковали имущество, после чего она мечтала уехать в Германию.

«В Украине нам отказывали в выдаче загранпаспортов в течение четырех лет. Мы приехали в Россию и там в консульстве украинском в городе Екатеринбург мы получили загранпаспорта», – рассказала она.

Женщина уверяет, что сына в чемодане не прятала, а как он там оказался – не знает.

«Я ему, конечно, сказала где-то прятаться, потому что у него паспорта нет. А потом я сказала, что мы беженцы. Он просто сидел в разных местах, ну, может, где-то он и прятался – я его никуда не спрятала», – утверждает Шишкина.

По данным телеканала, это была уже вторая попытка женщины попасть в Евросоюз. 11 июня, в первый день безвиза, поляки уже высаживали ее и сына из поезда, поскольку биометрический паспорт был только у женщины. Со второй попытки по факту незаконного вывоза ребенка за границу правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном пересечении границы. Санкция этой статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 5 лет, отметил руководитель Мостиского отдела полиции Мирон Карапата.