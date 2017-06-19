Что нужно знать о пенсионной реформе: главные новшества, условия и размеры выплат. Главная

В Украине уже в октябре этого года могут отменить «налоги» на пенсии и «осовременить» выплаты. Если парламент поддержит проект пенсионной реформы, действующие пенсионеры станут богаче, а формулу расчета выплат изменят. Кроме того, уже в январе следующего года изменится требования для получения трудовой пенсии. Сайт «Сегодня.ua» собрал главные нововведения, которые коснутся всех украинцев после проведения пенсионной реформы.

Пенсии осовременят

В октябре этого года 5,6 млн украинцев пересчитают пенсии. Больше, чем на 1 тыс. грн, разбогатеют 1,1 млн пенсионеров. Прибавку от 900 до 1 тыс. грн могут получить 487 тыс. пенсионеров, от 700 до 800 грн – 460 тыс. Остальным (а это больше 3,5 млн украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 грн.

Пенсия зависит от средней зарплаты по стране за три года, стажа и собственной зарплаты. Сейчас часть пенсионеров получают выплаты с учетом средней зарплаты в 1197,9 грн, этот показатель планируют «осовременить» до 3764 грн.

К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1197,91 * 1 * 0,47 = 562,9 грн. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1312 грн, еще 749,1 грн доплачивают из Пенсионного фонда. После «осовременивания» эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 грн. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1312 грн, а после «осовременивания» будет получать 2634 грн.

Формулу расчета пенсий изменят, а необходимый стаж – повысят

На данный момент каждый год стажа при расчете пенсии умножают на коэффициент 1,35. Правительство планирует в рамках реформы снизить этот коэффициент до 1. Эксперты в сфере пенсионного обеспечения поясняют: в результате размер пенсий для тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, снизится как минимум на 35%. Кроме того, изменятся и требования для получения минимальной пенсии. В следующем году для получения минимальной пенсии нужно иметь как минимум 25 лет стажа. Каждый год необходимый стаж будут увеличивать на 12 месяцев.

Если к 2028 году наработать только 30 лет стажа, придется либо покупать недостающий стаж, либо работать до 63 лет. В презентации Кабмина говорится о том, что в 2028 году в 60 лет на пенсию смогут выйти только примерно половина украинцев пенсионного возраста. 40% выйдут на заслуженный отдых в 63 года, 5% – в 65 лет. Тем, кто дорабатывать не хочет, предлагают покупать стаж – один год стоит 16 896 грн. Купить можно будет до двух лет стажа. Премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил о том, что речь о повышении пенсионного возраста в рамках реформы не идет. Однако, фактически, для половины украинцев пенсионный возраст все-таки повысили.

Тем, кто не имеют право на пенсию по возрасту из-за нехватки стажа, положена социальная помощь в размере 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. На данный момент это от 400 грн в месяц. «Социальную пенсию» в Украине получают меньше 100 тыс. украинцев. После ужесточения требований для получения пенсии по возрасту, количество «социальных пенсионеров», предполагают эксперты, может вырасти в несколько раз.

Накопительный уровень могут ввести в 2024-м

В одном из законопроектов о пенсионной реформе накопительный уровень планировали ввести уже в этом году. Если бы документ приняли, всем украинцам младше 35 лет пришлось бы дополнительно к единому соцвзносу (а это 22% от зарплаты) платить в этом году 2%, а в 2022-м – 7%. Украинцы старше 35, но младше 55 лет могли бы добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы. Действующих пенсионеров нововведения не коснулись бы.

Накопительный уровень должен работать параллельно с солидарным. После выхода на пенсию украинцы смогут получить сразу две выплаты с обоих фондов. Это позволит увеличить общий размер их пенсии. Средства на накопительных счетах должны инвестироваться в экономику, а заработанными процентами пополняться сбережения населения. Это бы позволило компенсировать инфляцию.

Как пояснили в Министерстве социальной политики, согласно действующему законодательству, запустить накопительный фонд должны только после ликвидации дефицита Пенсионного фонда. Премьер-министр Владимир Гройсман предполагает, что ликвидировать дефицит можно только в 2024-м. Тогда и может полноценно заработать накопительный уровень. В этом году в бюджете ПФ предусмотрен дефицит в размере 141 млрд грн.

По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, если бы в Украине запустили государственный обязательный накопительный уровень, все риски пришлось бы брать на себя государству. А с учетом того, что в Украине отсутствует фондовый рынок и объектов для инвестиций, которые могли бы не только компенсировать инфляцию, но и приумножить собранные средства, не так уж и много, рисков в этой сфере достаточно много.

«Налог» для работающих пенсионеров в 15% отменят

Сейчас примерно 500 тыс. работающих пенсионеров получают только 85% от пенсии. Правительство планирует отменить налог и выплачивать работающим украинцам на «заслуженном отдыхе» полную пенсию.

Если «налог» действительно отменят, полмиллиона украинцев получат пенсию за октябрь примерно на 17% выше. К примеру, если на данный момент работающий украинец получают пенсию в 2 тыс. грн, с первого октября ее повысят до 2352 грн. Дело в том, что согласно 47 статьи закона «Об общегосударственном пенсионном страховании», работающие украинцы имеют право только на 85% от заработанной пенсии. Остальное – остается государству. Если после взимания 15% работающему украинцу остается пенсия меньше 1870 грн (150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных), выплачивать будут полную пенсию. При этом эксперты отмечают, удерживание 15% от пенсии это не налогообложения, а неполная выплата.

«Именно в налогообложении пенсий не учитывается, работает пенсионер или нет. Если человек работает и имеет пенсию выше 150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных, ему выплачивают 85% от пенсии. Это не налогообложение, это неполная выплата», – поясняет Лидия Ткаченко.