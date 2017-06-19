В «ДНР» перебои со связью. Главная

Сегодня, 19 июня, жители неподконтрольной части Донетчины, в частности Донецка и Макеевки, в социальных сетях сообщают о проблемах со связью мобильного оператора Vodafone.

Как говорится в сообщениях, проблемы со связью начались около 6 часов утра. При этом отмечается, что в некоторых частях Донецка связь есть, хоть и неустойчивая.

Также пользователи предполагают, что локальность отсутствия сигнала, возможно, говорит о неисправности базовых станций. Не исключают они и варианта того, что связь «глушится» при помощи станций радиолокационной борьбы.

Источник: Новости Донбасса