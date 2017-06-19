Общественники обозначили проблемы переселенцев с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом на Луганщине. Главная

В течение марта-апреля 2017 года эксперты общественной организации «Общественная служба правовой помощи» провели опрос «Правовые и социальные нужды и проблемы ВПЛ с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Кременском и Новоайдарском районах Луганщины.

Как и большинство внутренне перемещенных лиц, ВПЛ, живущие с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, имеют лишь самое необходимое. Но к этому добавились еще и проблемы, связанные с их ВИЧ-позитивным статусом, гепатитом и туберкулезом: людям отказывают в размещении и аренде жилья, не берут на работу, их детей не принимают в образовательные учреждения. Проблемы возникают даже с получением медицинской помощи.

Эксперты по результатам опроса сделали выводы о том, что нормативно-правовая база не в полной мере регулирует права и свободы внутренне перемещенных лиц, имеющих ВИЧ-позитивный статус, гепатит и туберкулез.

Согласно законодательным документам, вся ответственность за обеспечение социальной, медицинской, материальной помощи возложена на местные органы самоуправления. При этом местные бюджеты не получают специальных средств, хотя испытывают дополнительную нагрузку из-за того, что вынуждены принимать значительное количество ВПЛ.

ВПЛ с ВИЧ-позитивным статусом, гепатитом и туберкулезом испытывают проблемы материального, социального, финансового характера и сталкиваются с предвзятым отношением к ним местных жителей.

Также они не получают надлежащего медицинского лечения из-за нехватки средств в местных бюджетах, что ставит их жизнь под угрозу.

Источник: Ресурсный центр «ГУРТ»