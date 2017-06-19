Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня

19.06.17 09:53 dnews.dn.ua Новости 63

Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня

Сегодня утром, 19 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 35,3 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 7395 человек и 860 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 9400 человек и 1860 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7075 человек и 1480 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3685 человек и 900 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 7720 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 70/50;
  • КПВВ «Марьинка» – 130/130;
  • КПВВ «Новотроицкое» -0/20;
  • КПВВ «Гнутово» – 45/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

  • Михаил: «В 6:00 на паспортном ДНР в сторону Артемовска машин 250-300 не считая бусов и прибывают, пеших порядка 300 человек».

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