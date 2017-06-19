Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня. Главная

Сегодня утром, 19 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 35,3 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7395 человек и 860 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9400 человек и 1860 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7075 человек и 1480 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3685 человек и 900 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7720 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/50;

КПВВ «Марьинка» – 130/130;

КПВВ «Новотроицкое» -0/20;

КПВВ «Гнутово» – 45/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»: