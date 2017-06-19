Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня. Главная

Сегодня утром, 19 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 35,3 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 7395 человек и 860 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9400 человек и 1860 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 7075 человек и 1480 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3685 человек и 900 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 7720 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 70/50;
- КПВВ «Марьинка» – 130/130;
- КПВВ «Новотроицкое» -0/20;
- КПВВ «Гнутово» – 45/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Михаил: «В 6:00 на паспортном ДНР в сторону Артемовска машин 250-300 не считая бусов и прибывают, пеших порядка 300 человек».
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