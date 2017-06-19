Сводка из зоны АТО за 18 июня: версии сторон конфликта . Главная

За минувшие сутки в целом зафиксировано 47 обстрелов украинских позиций, 6 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня утром, 19 июня, сообщил представитель пресс-центра штаба АТО подполковник Антон Миронович.

На луганском направлении из минометов противник бил по опорным пунктам ВСУ в районе Крымского, Троицкого, Новотошковского и Золотого. Применение противником стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП зафиксировано в районе Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастья.

На приморском (мариупольском) направлении из минометов калибром 120 мм противник бил по позициям сил АТО в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки. Из минометов калибром 82 мм противник вел огонь вблизи Водяного. Неподалеку этих населенных пунктов, а также у Талаковки и Лебединского незаконные вооруженные формирования прибегали к вооруженным провокациям, применяя гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении в районе Каменки противник неоднократно открывал огонь по опорным пунктам сил АТО из минометов калибрами 82 мм и 120 мм и пехотного вооружения. Также днем ​​под огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции ВСУ на подступах к Луганского, что на Светлодарской дуге. Из такого же вооружения уже с наступлением сумерек противник обстреливал пригород Авдеевки.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВСУ 47 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов. При обстрелах прифронтовых зон украинские силовики применяли артиллерийские и танковые орудия, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

Сообщается также, что «ночью при обстреле украинскими силовиками села Коминтерново погибла девушка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Веселая Гора, Желобок и Обозное. Огонь велся из арторудий калибрами 120 мм, 122 мм и минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия».