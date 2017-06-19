На Донетчине пытались взорвать электроподстанцию. Главная

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва у электроподстанции в Сергеевке (Покровский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Сообщение о взрыве вблизи железнодорожной станции поступило на линию 102 ночью. На место выехало руководство Покровского отдела полиции, работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Информация о пострадавших проверяется», – сказано в сообщении.

В настоящее время установлено, что ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и с. Сергеевку.

«Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Повреждения получил только забор. Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается», – отметили в пресс-службе.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области