Как учащиеся из «ДНР» получат высшее образование. Главная

Президент Украины подписал закон, направленный на обеспечение права на получение образования лицам, проживающим на территории проведения АТО. О значении этого закона рассказала директор Департамента образования и науки Донецкой областной военно-гражданской администрации Надежда Оксенчук (на фото).

По ее словам, главная цель закона – предоставить возможность ученикам на временно неподконтрольных территориях получить высшее образование в Украине, не обязательно сдавая ВНО. То есть выпускники этих территорий могут пройти государственную итоговую аттестацию и получить документ государственного образца о полном общем среднем образовании.

«Эта аттестация – это такая себе контрольная работа. Ведь поскольку дети на оккупированных территориях не учатся по определенным в Украине учебным планам, то должны досдавать их здесь. И после этого выпускники смогут по желанию поступать в вузы. При этом они должны сдать вступительные экзамены», – объясняет Оксенчук.

Также остается возможность поступления в вуз для детей из неподконтрольных территорий по результатам ВНО (для тех, кто его сдавал).

Рассказала директор Департамента образования и науки ДонОВГА и о том, как проходит государственная итоговая аттестация.

«У нас определены школы, где ученики с временно неподконтрольных территорий учились по экстернатной форме обучения и зарегистрировались на ВНО. Те ученики, которые не смогли зарегистрироваться на основную сессию ВНО, принимают участие в дополнительной сессии ВНО, которая проходит с 14 июня по 4 июля», – отмечает она.

По материалам: Укринформ